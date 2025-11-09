Tous les résultats du multiplex de la 12e journée de Ligue 1.

Sur la pelouse d’Angers, le SCO s’est imposé face à Auxerre dans un choc du maintien grâce à des buts d’Akpa contre son camp, et de Prosper Peter. Très bonne opération des Angevins, 13es, tandis que l’AJA reste lanterne rouge.

À Metz, l’OGC Nice voulait se relancer après sa nouvelle défaite en Ligue Europa. À la 35e minute, Mohamed-Ali Cho ouvrait le score, mais les Aiglons concédaient l’égalisation à la 53e sur penalty, inscrit par Gauthier Hein. Le FCM renversait le match et prenait l’avantage à la 84e, avec le but d’Habib Diallo. Énorme coup des Grenats, qui sortent de la zone rouge avec une 14e place.

Enfin, dans un choc pour l’Europe dans une Meinau pleine, le RC Strasbourg s’est imposé 2-0 contre le LOSC, avec un doublé d’Emanuel Emegha. Un match marqué par deux rouges distribués : un pour le coach strasbourgeois Liam Rosenior, et un pour Calvin Verdonk, latéral lillois. Mauvaise opération pour les Dogues, qui pourraient être dépassés par l’OL ce soir face au PSG.

Les résultats de la 12e journée de L1

Paris FC 0-1 Stade Rennais FC

Olympique de Marseille 3-0 Stade Brestois 29

Le Havre AC 1-1 FC Nantes

AS Monaco 1-4 RC Lens

FC Lorient 1-1 Toulouse FC

RC Strasbourg Alsace 2-0 LOSC Lille

FC Metz 2-1 OGC Nice

Angers SCO 2-0 AJ Auxerre

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain (20h45)

Le classement actuel

1 – OM – 25 pts

2 – RC Lens – 25 pts

3 – PSG – 24 pts (-1)

4 – Strasbourg – 22 pts

5 – LOSC – 20 pts

6 – OL – 20 pts (-1)

7 – AS Monaco – 20 pts

8 – Rennes – 18 pts

9 – OGC Nice – 17 pts

10 – Toulouse FC – 16 pts

11 – Paris FC – 14 pts

12 – Havre AC – 14 pts

13 – Angers SCO – 13 pts

14 – FC Metz – 11 pts

15 – Brest – 10 pts

16 – FC Nantes – 10 pts

17 – FC Lorient – 10 pts

18 – AJ Auxerre – 7 pts