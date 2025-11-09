OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques
Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge

William Tertrin
9 novembre 2025

Tous les résultats du multiplex de la 12e journée de Ligue 1.

Sur la pelouse d’Angers, le SCO s’est imposé face à Auxerre dans un choc du maintien grâce à des buts d’Akpa contre son camp, et de Prosper Peter. Très bonne opération des Angevins, 13es, tandis que l’AJA reste lanterne rouge.

À Metz, l’OGC Nice voulait se relancer après sa nouvelle défaite en Ligue Europa. À la 35e minute, Mohamed-Ali Cho ouvrait le score, mais les Aiglons concédaient l’égalisation à la 53e sur penalty, inscrit par Gauthier Hein. Le FCM renversait le match et prenait l’avantage à la 84e, avec le but d’Habib Diallo. Énorme coup des Grenats, qui sortent de la zone rouge avec une 14e place.

Enfin, dans un choc pour l’Europe dans une Meinau pleine, le RC Strasbourg s’est imposé 2-0 contre le LOSC, avec un doublé d’Emanuel Emegha. Un match marqué par deux rouges distribués : un pour le coach strasbourgeois Liam Rosenior, et un pour Calvin Verdonk, latéral lillois. Mauvaise opération pour les Dogues, qui pourraient être dépassés par l’OL ce soir face au PSG.

Les résultats de la 12e journée de L1

  • Paris FC 0-1 Stade Rennais FC
  • Olympique de Marseille 3-0 Stade Brestois 29
  • Le Havre AC 1-1 FC Nantes
  • AS Monaco 1-4 RC Lens
  • FC Lorient 1-1 Toulouse FC
  • RC Strasbourg Alsace 2-0 LOSC Lille
  • FC Metz 2-1 OGC Nice
  • Angers SCO 2-0 AJ Auxerre
  • Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain (20h45)

Le classement actuel

1 – OM – 25 pts
2 – RC Lens – 25 pts
3 – PSG – 24 pts (-1)
4 – Strasbourg – 22 pts
5 – LOSC – 20 pts
6 – OL – 20 pts (-1)
7 – AS Monaco – 20 pts
8 – Rennes – 18 pts
9 – OGC Nice – 17 pts
10 – Toulouse FC – 16 pts
11 – Paris FC – 14 pts
12 – Havre AC – 14 pts
13 – Angers SCO – 13 pts
14 – FC Metz – 11 pts
15 – Brest – 10 pts
16 – FC Nantes – 10 pts
17 – FC Lorient – 10 pts
18 – AJ Auxerre – 7 pts

Aj AuxerreAngers SCOFC MetzLigue 1LOSCOGC NiceRC Strasbourg
