À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose comme l’une des promesses de l’Olympique de Marseille et fait déjà face à un choix décisif pour sa carrière internationale. Si le nom du jeune attaquant circulait du côté du Sénégal, Vaz a tranché : son avenir, il le voit en Bleu. Une prise de position forte, symbole de la complexité et de l’émotion qui accompagnent les décisions des joueurs binationaux.

Le Sénégal tente d’attirer Robinio Vaz

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw n’a pas caché son intérêt, visant à attirer le talent du Vélodrome sous les couleurs des Lions de la Teranga. En contact direct avec la famille du joueur après l’avoir observé en tribunes, l’entraîneur a mobilisé ses réseaux pour convaincre le Marseillais d’opter pour le Sénégal. Un signal fort, alors que la sélection sénégalaise a récemment enrôlé d’autres jeunes profils venus de Ligue 1.

Le jeune attaquant vise l’équipe de France U19

Malgré cet intérêt marqué, Robinio Vaz reste loyal à ses racines sportives actuelles. Changer de nationalité sportive ? Le jeune Olympien n’y pense pas. Surpris de ne pas voir son nom dans la dernière liste de l’équipe de France U19, il n’en demeure pas moins concentré sur son objectif : franchir un palier sous le maillot tricolore. Ce choix, empreint de détermination et d’ambition, le positionne clairement parmi les potentiels nouveaux visages de la relève française.

L’avenir international des jeunes binationaux en question

La situation de Robinio Vaz illustre une réalité bien connue du football français : celle des jeunes binationaux, souvent sollicités par plusieurs nations. Le dilemme va au-delà de la simple performance sportive et touche à l’identité, à l’appartenance et aux perspectives de carrière. Une dynamique qui questionne les politiques de détection des fédérations et le suivi des talents, à l’heure où d’autres joueurs comme Lucas Chevalier analyse ses débuts en Ligue 1 avec le PSG et affirment leur envie de s’ancrer en équipe nationale.

Dans ce contexte, le cas Vaz résonne comme un nouveau chapitre de cette histoire moderne du football français, où chaque choix de sélection engage autant le parcours d’un joueur que l’avenir du football hexagonal. Reste à suivre si la patience de Robinio Vaz portera ses fruits avec les Bleus, ou si d’autres nations continueront d’attiser les convoitises du jeune Olympien.