PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : courtisé, Robinio Vaz a acté un premier choix très fort pour son avenir 

Robinio Vaz (OM)
Bastien Aubert
10 novembre 2025

À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose comme l’une des promesses de l’Olympique de Marseille et fait déjà face à un choix décisif pour sa carrière internationale. Si le nom du jeune attaquant circulait du côté du Sénégal, Vaz a tranché : son avenir, il le voit en Bleu. Une prise de position forte, symbole de la complexité et de l’émotion qui accompagnent les décisions des joueurs binationaux.

Le Sénégal tente d’attirer Robinio Vaz

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw n’a pas caché son intérêt, visant à attirer le talent du Vélodrome sous les couleurs des Lions de la Teranga. En contact direct avec la famille du joueur après l’avoir observé en tribunes, l’entraîneur a mobilisé ses réseaux pour convaincre le Marseillais d’opter pour le Sénégal. Un signal fort, alors que la sélection sénégalaise a récemment enrôlé d’autres jeunes profils venus de Ligue 1.

Le jeune attaquant vise l’équipe de France U19

Malgré cet intérêt marqué, Robinio Vaz reste loyal à ses racines sportives actuelles. Changer de nationalité sportive ? Le jeune Olympien n’y pense pas. Surpris de ne pas voir son nom dans la dernière liste de l’équipe de France U19, il n’en demeure pas moins concentré sur son objectif : franchir un palier sous le maillot tricolore. Ce choix, empreint de détermination et d’ambition, le positionne clairement parmi les potentiels nouveaux visages de la relève française.

L’avenir international des jeunes binationaux en question

La situation de Robinio Vaz illustre une réalité bien connue du football français : celle des jeunes binationaux, souvent sollicités par plusieurs nations. Le dilemme va au-delà de la simple performance sportive et touche à l’identité, à l’appartenance et aux perspectives de carrière. Une dynamique qui questionne les politiques de détection des fédérations et le suivi des talents, à l’heure où d’autres joueurs comme Lucas Chevalier analyse ses débuts en Ligue 1 avec le PSG et affirment leur envie de s’ancrer en équipe nationale.

Dans ce contexte, le cas Vaz résonne comme un nouveau chapitre de cette histoire moderne du football français, où chaque choix de sélection engage autant le parcours d’un joueur que l’avenir du football hexagonal. Reste à suivre si la patience de Robinio Vaz portera ses fruits avec les Bleus, ou si d’autres nations continueront d’attiser les convoitises du jeune Olympien.

Ligue 1OM
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Tylel Tati (FC Nantes)
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin !

Par Bastien Aubert
Les Lensois célèbrent avec les supporters
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss savonne la planche d’Haise à Nice, le beau geste de Thauvin aux supporters lensois 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : courtisé, Robinio Vaz a acté un premier choix très fort pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Nicolas Tagliafico (OL)
Ligue 1...

OL – PSG : Pierre Ménès a radicalement tranché la polémique arbitrale 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : coup dur pour Mbappé au Real, le Barça perd un nouveau joueur   

Par Bastien Aubert
Maxime Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE : énorme coup dur pour Maxime Bernauer ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : le clan Chevalier monte au créneau après l’horrible affaire de racisme

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : c’est acté, un Rennais vient remplacer Aguerd ! 

Par Bastien Aubert
Patrik Carlgren (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès ressort Kombouaré du placard et juge l’intérim de Carlgren au Havre 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
ASSE...

RC Lens, Stade Rennais, ASSE : Will Still vend la mèche pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Le PSG s'est imposé face à l'OL
Ligue 1...

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger
ASSE...

ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger

Par William Tertrin
Benoît Bastien a fait voir rouge les Lyonnais ce dimanche lors d'OL - PSG (2-3).
Ligue 1...

OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

Par Alexandre Corboz
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet