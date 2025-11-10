Des vidéos de supporters du LOSC présents à la Meinau dimanche ont révélé des insultes racistes pour lesquelles le club nordiste s’est immédiatement excusé via un communiqué.

Depuis hier, des vidéos tournées par des supporters strasbourgeois montrent des Lillois, présents dans le parcage visiteurs de la Meinau, en train d’hurler des insultes racistes. Sur l’une d’elles, on entend distinctement un « sale boug… ». Le LOSC n’a pas tardé pour réagir et a diffusé un communiqué sur les réseaux sociaux pour s’excuser de l’attitude de certains de ses fans mais également pour rappeler que le club est engagé dans la lutte contre le racisme.

« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté… »

« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg, jeudi et dimanche derniers. »

« Le LOSC réaffirme avec force que de tels actes – et de tels individus, qui jettent un discrédit injustifié sur l’ensemble des passionnés soutenant le club avec respect et dignité – n’ont aucune place dans le football, ni au sein du LOSC, ni au sein de sa communauté. »