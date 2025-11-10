Dans un échange avec un humoriste brésilien, le Président de la République, Emmanuel Macron, a été interrogé sur le fait que la légende Ronaldo aurait voulu jouer à l’OM.

L’humoriste brésilien Paul Cabannes a dévoilé ce lundi une vidéo d’un échange avec Emmanuel Macron. Le Président de la République était aux Amériques ces derniers jours, pour assister à la COP 30 à Belem, puis pour rencontre son homologue mexicain. Il a profité d’un moment pour faire un petit jeu « vrai-faux » avec Cabannes, l’une des questions portant sur son club de cœur, l’Olympique de Marseille.

Ronaldo a-t-il vraiment voulu jouer à l’OM ?

« Le Brésilien Ronaldo a déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille« , a avancé Paul Cabannes. Le chef de l’Etat lui a répondu : « C’est non seulement vrai, mais c’est une évidence ». « Il faut préciser que le Président Macron est supporter de l’Olympique de Marseille », a enchaîné Cabannes. Emmanuel Macron a conclu : « Comme tout grand joueur, il aurait voulu vivre… voilà, c’est un public. C’est quasiment un public brésilien, Marseille ».

Seulement, il s’est avéré que cette affirmation était fausse. Mais Emmanuel Macron n’a pas voulu y croire et il a apostrophé le Fenomeno Ronaldo ! « Ceci est un appel à Ronaldo. Si on pouvait corriger les choses. Ronaldo, merci de clarifier ! » Si l’ancien attaquant brésilien a été proche d’un club français pendant sa carrière, c’était plutôt Paris. Mais il sera amusant d’écouter le Ballon d’Or 1997 sur le sujet !