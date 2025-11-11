Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise n’attend rien au Mercato

Agacé par la piteuse séquence traversée par l’OGC Nice avant la trêve internationale, Franck Haise n’attend pas spécialement de renforts ay mercato hivernal. « Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je travaille avec l’équipe que j’ai. Même si le club a investi, il a d’abord beaucoup vendu. Et si on n’a pas pu investir plus cet été, je ne vois pas pourquoi on pourrait investir plus cet hiver. Sinon, il aurait fallu le faire cet été. Mais c’est à moi de m’adapter », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Paris FC : Lopez vers l’Algérie ?

Maxime Lopez bientôt un joueur de l’équipe d’Algérie ? Interrogé sur Canal +, le milieu de terrain du Paris FC a laissé entendre qu’il était ouvert à porter le maillot des Verts pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que la Coupe du monde 2026. « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’irai. Ma maman est algérienne », a-t-il assuré, refusant de laisser penser qu’il souhaite uniquement rejoindre les Fennecs cette saison pour disputer les deux grandes compétitions internationales.

RC Strasbourg : El-Mourabet prolongé jusqu’en 2030

Samir El-Mourabet s’est imposé dans le onze du RC Strasbourg et voit ses efforts récompensés avec un nouveau contrat jusqu’en 2030 : « Aucun joueur du Racing n’a participé à plus de rencontres que lui cette saison en championnat ! Arrivé au club à l’âge de 10 ans, Samir El Mourabet a patiemment gravi tous les échelons au sein de l’académie alsacienne, où il a défendu les couleurs de chaque équipe de jeunes. Né à Strasbourg en 2005, le milieu de terrain fait partie des belles réussites récentes de la Racing Mutest Académie. Samir El Mourabet a signé un contrat longue durée avec son club formateur jusqu’en 2030. »

Stade Rennais : Gallon vers la Ligue 2 ?

Pas spécialement très copain avec Brice Samba, selon les dernières indiscrétions venues du Stade Rennais, Gautier Gallon pourrait aller voir ailleurs au mercato. Mohamed Toubache-Ter le laisse entendre sur X : « Guingamp n’a pas de gardien. Il serait utile & intelligent pour le club de Noël Le Graët d’aller chercher Gauthier Gallon… actuellement au Stade Rennais. Le prêt est la meilleure formule possible. Rennes n’est pas fermé à cela… ce qui a d’ailleurs attiré l’attention d’un club de Ligue 2 de bas tableau… »