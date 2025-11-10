Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Giroud dans le mal à Lille

À l’image du LOSC hier à Strasbourg (0-2), Olivier Giroud est passé à côté de son match. Auteur d’un seul but lors de ses quatre dernières sorties, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France (57 buts en 137 capes) est resté muet. « Je ne suis pas inquiet, assure Genesio. Il a fourni beaucoup d’efforts en début de saison, et il le paie aujourd’hui. Dans sa carrière, il a déjà vécu des moments comme ça. Il sait les gérer et comment remonter la pente. »

OGC Nice : Clauss « minable » et Haise vers la sortie ?

Déjà battu en milieu de semaine en Ligue Europa, l’OGC Nice s’est encore pris les pieds dans le tapis à Metz (1-2). « Il y a beaucoup de choses à régler. Peut-être qu’il y a aussi d’autres choses à faire, a expliqué Franck Haise, qui évoquait un possible changement de système mais surtout de philosophie de jeu. Comme on n’arrive pas à récupérer les ballons hauts, il faut peut-être arrêter d’être haut. Ou en tout cas arrêter d’avoir la volonté de l’être. On est derniers de Ligue 1 sur la récupération haute. J’étais plutôt avec des équipes où, si on n’était pas premiers, on était dans les trois premiers. Je ne pense pas qu’il y ait de la mauvaise volonté des joueurs. Est-ce qu’on en est capables ? On peut réellement se poser la question. Je vais devoir trouver d’autres solutions. »

Interrogé par le diffuseur, son président Fabrice Bocquet a soutenu un entraîneur qu’il a prolongé en août jusqu’en 2029 : « L’alignement (entre le président, le directeur sportif Florian Maurice, et l’entraîneur), c’est ce qui a fait notre force. On construit quelque chose sur la durée, que ce soit avec Franck, son staff, avec Florian, et c’est à nous de l’accompagner le mieux possible au quotidien, parce que, clairement, on doit s’améliorer. Le plus important, c’est d’avoir l’humilité pour se dire qu’aujourd’hui, on n’est pas au niveau, et se demander ce qu’on peut faire pour être plus performant. C’est ensemble qu’on arrivera à avancer, et continuer à regarder vers l’avant. »

En parallèle, le cas Jonathan Clauss devient plus qu’épineux et pourrait mener Haise à sa perte à Nice. « Ya rien dans cette équipe de Nice. Absolument rien : aucune solidarité, aucune envie, que des égos, du chacun pour sa gueule sans oublier l’attitude minable d’un Clauss… Quel gâchis », s’interroge Mohamed Toubache-Ter sur X.

Auxerre : Pélssier plus que jamais sur la sellette ?

Lanterne bien rouge, Auxerre a subi son neuvième revers après douze journées, le quatrième consécutif. La question de l’avenir de Christophe Pelissier semble se poser avec force, selon L’Équipe. La question est entre les mains du propriétaire de l’AJA James Zhou, qui est en Chine. Le coach de l’AJA a en tout cas le soutien des supporters. « Je les ai remerciés, c’est une chance de les avoir, et j’étais surtout déçu et peiné pour eux. » Il a aussi le soutien du vestiaire, à entendre le capitaine Owusu : « Oui à fond, c’est nous qui jouons, le coach essaie de nous mettre dans les meilleures conditions, de nous pousser, de nous enlever cette pression tout en nous faisant prendre conscience de la situation, c’est à nous de faire mieux. À la fin du match, il nous a dit que c’est dans ces moments-là qu’on doit avoir encore plus de mental. Quand on regarde les buts, ce sont des buts… Voilà… Il faut continuer à bosser et ne pas lâcher. »

Angers : la trêve au chaud pour Dujeux

Le SCO va pouvoir passer une trêve assez sereine. En s’imposant contre Auxerre (2-0), il a doublé le FC Nantes et Brest en bas de classement (13e). « On partait dans l’inconnu, rappelait hier le coach angevin Alexandre Dujeux au sujet du début de saison. Mais on se disait aussi qu’on ne savait pas jusqu’où ils pouvaient aller. Je suis très content de voir que ces garçons sont à la hauteur de la Ligue 1, ça va même un peu plus vite qu’imaginé. On a toujours un œil complice et protecteur avec eux. On répond présent par rapport à l’objectif, à nos moyens et au groupe, dans l’idée de repousser nos limites. Il fallait monter un peu les curseurs, dans l’intensité et l’envie de faire un peu mieux. Je pense qu’on a provoqué la réussite. Ça valide une forme d’énergie qu’il y a dans ce groupe depuis quelques semaines. »

FC Metz : grâce à Lens, Le Mignan a atteint son premier objectif

Le club lorrain vient de signer trois victoires d’affilée en marquant dans les dix dernières minutes. Et sort de la zone rouge pour la première fois depuis août, le FC Metz peut voir venir après la trêve. « On a eu peur, vraiment, après ce match de Lille (1-6, le 26 octobre), j’en ai discuté avec les joueurs, de passer une saison horrible. Cette victoire contre Lens, une très bonne équipe de Ligue 1, nous a soulagés, a souligné Stéphane Le Mignan après le succès contre Nice (2-1). La 14e place ? Oui, c’était un objectif. Mais l’objectif, c’est d’être dans cette position-là au mois de mai. »

RC Lens : Thauvin plein d’amour avec les supporters

Déchaîné dans les entrailles du stade Louis-II après la démonstration de force contre Monaco (4-1), le vestiaire du RC Lens a obtenu du rab de vacances au terme d’une négociation de haute lutte avec Pierre Sage et ne reprendra que jeudi. Florian Thauvin, auteur d’un énorme match à Louis II, a pris le soin de remercier les supporters des Sang et Or qui avaient fait le déplacement en Principauté. Sur une story publiée sur son compte Instagram, l’ancien crack de l’OM a envoyé un « merci » entouré d’un cœur avec les doigts en direction du parcage lensois avant de prendre activement part au clapping d’après-match. La belle histoire d’amour continue entre les deux parties.

RC Strasbourg : le cas Panichelli agace Ménès

Pierre Ménès s’est insurgé sur X devant le traitement subi par Joaquin Panichelli suite à la victoire du RC Strasbourg hier à la Meinau contre le LOSC (2-0) : « Les incompétents de L’Equipe qui mettent 4 à Panichelli. Ho ben bien sûr il n’a pas marqué donc il a été nul. Mais le pressing les duels gagnés les ballons conservés . Le foot c’est décidément pas pour tout le monde… »

AS Monaco : le joli message de Mbappé pour Pogba

S’il n’a toujours pas fait son retour sur les terrains, Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de rejouer en professionnel puisque son retour est attendu juste après la trêve. Dans un sujet pour Téléfoot, Kylian Mbappé a été questionné sur la situation de son coéquipier en Bleu et ami dans la vie : « On s’appelle souvent avec Paul Pogba. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Je pense que beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour. C’est un joueur qui donne une sensation différente aux gens, qui n’a jamais laissé personne indifférent. De par ce qui l’a touché ces dernières années, c’est touchant et on a envie d’avoir un épilogue positif. »