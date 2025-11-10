PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : Clauss savonne la planche d’Haise à Nice, le beau geste de Thauvin aux supporters lensois 

Les Lensois célèbrent avec les supporters
Bastien Aubert
10 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Giroud dans le mal à Lille

À l’image du LOSC hier à Strasbourg (0-2), Olivier Giroud est passé à côté de son match. Auteur d’un seul but lors de ses quatre dernières sorties, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France (57 buts en 137 capes) est resté muet. «  Je ne suis pas inquiet, assure Genesio. Il a fourni beaucoup d’efforts en début de saison, et il le paie aujourd’hui. Dans sa carrière, il a déjà vécu des moments comme ça. Il sait les gérer et comment remonter la pente.  »

OGC Nice : Clauss « minable » et Haise vers la sortie ?

Déjà battu en milieu de semaine en Ligue Europa, l’OGC Nice s’est encore pris les pieds dans le tapis à Metz (1-2). « Il y a beaucoup de choses à régler. Peut-être qu’il y a aussi d’autres choses à faire, a expliqué Franck Haise, qui évoquait un possible changement de système mais surtout de philosophie de jeu. Comme on n’arrive pas à récupérer les ballons hauts, il faut peut-être arrêter d’être haut. Ou en tout cas arrêter d’avoir la volonté de l’être. On est derniers de Ligue 1 sur la récupération haute. J’étais plutôt avec des équipes où, si on n’était pas premiers, on était dans les trois premiers. Je ne pense pas qu’il y ait de la mauvaise volonté des joueurs. Est-ce qu’on en est capables ? On peut réellement se poser la question. Je vais devoir trouver d’autres solutions. »

Interrogé par le diffuseur, son président Fabrice Bocquet a soutenu un entraîneur qu’il a prolongé en août jusqu’en 2029 : « L’alignement (entre le président, le directeur sportif Florian Maurice, et l’entraîneur), c’est ce qui a fait notre force. On construit quelque chose sur la durée, que ce soit avec Franck, son staff, avec Florian, et c’est à nous de l’accompagner le mieux possible au quotidien, parce que, clairement, on doit s’améliorer. Le plus important, c’est d’avoir l’humilité pour se dire qu’aujourd’hui, on n’est pas au niveau, et se demander ce qu’on peut faire pour être plus performant. C’est ensemble qu’on arrivera à avancer, et continuer à regarder vers l’avant.  » 

En parallèle, le cas Jonathan Clauss devient plus qu’épineux et pourrait mener Haise à sa perte à Nice. « Ya rien dans cette équipe de Nice. Absolument rien : aucune solidarité, aucune envie, que des égos, du chacun pour sa gueule sans oublier l’attitude minable d’un Clauss… Quel gâchis », s’interroge Mohamed Toubache-Ter sur X. 

Auxerre : Pélssier plus que jamais sur la sellette ?

Lanterne bien rouge, Auxerre a subi son neuvième revers après douze journées, le quatrième consécutif. La question de l’avenir de Christophe Pelissier semble se poser avec force, selon L’Équipe. La question est entre les mains du propriétaire de l’AJA James Zhou, qui est en Chine. Le coach de l’AJA a en tout cas le soutien des supporters. « Je les ai remerciés, c’est une chance de les avoir, et j’étais surtout déçu et peiné pour eux. » Il a aussi le soutien du vestiaire, à entendre le capitaine Owusu : « Oui à fond, c’est nous qui jouons, le coach essaie de nous mettre dans les meilleures conditions, de nous pousser, de nous enlever cette pression tout en nous faisant prendre conscience de la situation, c’est à nous de faire mieux. À la fin du match, il nous a dit que c’est dans ces moments-là qu’on doit avoir encore plus de mental. Quand on regarde les buts, ce sont des buts… Voilà… Il faut continuer à bosser et ne pas lâcher. »

Angers : la trêve au chaud pour Dujeux

Le SCO va pouvoir passer une trêve assez sereine. En s’imposant contre Auxerre (2-0), il a doublé le FC Nantes et Brest en bas de classement (13e). «  On partait dans l’inconnu, rappelait hier le coach angevin Alexandre Dujeux au sujet du début de saison. Mais on se disait aussi qu’on ne savait pas jusqu’où ils pouvaient aller. Je suis très content de voir que ces garçons sont à la hauteur de la Ligue 1, ça va même un peu plus vite qu’imaginé. On a toujours un œil complice et protecteur avec eux.  On répond présent par rapport à l’objectif, à nos moyens et au groupe, dans l’idée de repousser nos limites. Il fallait monter un peu les curseurs, dans l’intensité et l’envie de faire un peu mieux. Je pense qu’on a provoqué la réussite. Ça valide une forme d’énergie qu’il y a dans ce groupe depuis quelques semaines. »

FC Metz : grâce à Lens, Le Mignan a atteint son premier objectif 

Le club lorrain vient de signer trois victoires d’affilée en marquant dans les dix dernières minutes. Et sort de la zone rouge pour la première fois depuis août, le FC Metz peut voir venir après la trêve. « On a eu peur, vraiment, après ce match de Lille (1-6, le 26 octobre), j’en ai discuté avec les joueurs, de passer une saison horrible. Cette victoire contre Lens, une très bonne équipe de Ligue 1, nous a soulagés, a souligné Stéphane Le Mignan après le succès contre Nice (2-1). La 14e place ? Oui, c’était un objectif. Mais l’objectif, c’est d’être dans cette position-là au mois de mai. »

RC Lens : Thauvin plein d’amour avec les supporters 

Déchaîné dans les entrailles du stade Louis-II après la démonstration de force contre Monaco (4-1), le vestiaire du RC Lens a obtenu du rab de vacances au terme d’une négociation de haute lutte avec Pierre Sage et ne reprendra que jeudi. Florian Thauvin, auteur d’un énorme match à Louis II, a pris le soin de remercier les supporters des Sang et Or qui avaient fait le déplacement en Principauté. Sur une story publiée sur son compte Instagram, l’ancien crack de l’OM a envoyé un « merci » entouré d’un cœur avec les doigts en direction du parcage lensois avant de prendre activement part au clapping d’après-match. La belle histoire d’amour continue entre les deux parties. 

RC Strasbourg : le cas Panichelli agace Ménès

Pierre Ménès s’est insurgé sur X devant le traitement subi par Joaquin Panichelli suite à la victoire du RC Strasbourg hier à la Meinau contre le LOSC (2-0) : « Les incompétents de L’Equipe qui mettent 4 à Panichelli. Ho ben bien sûr il n’a pas marqué donc il a été nul. Mais le pressing les duels gagnés les ballons conservés . Le foot c’est décidément pas pour tout le monde… »

AS Monaco : le joli message de Mbappé pour Pogba

S’il n’a toujours pas fait son retour sur les terrains, Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de rejouer en professionnel puisque son retour est attendu juste après la trêve. Dans un sujet pour Téléfoot, Kylian Mbappé a été questionné sur la situation de son coéquipier en Bleu et ami dans la vie : « On s’appelle souvent avec Paul Pogba. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Je pense que beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour. C’est un joueur qui donne une sensation différente aux gens, qui n’a jamais laissé personne indifférent. De par ce qui l’a touché ces dernières années, c’est touchant et on a envie d’avoir un épilogue positif. »

Ligue 1RC Lens
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Tylel Tati (FC Nantes)
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin !

Par Bastien Aubert
Les Lensois célèbrent avec les supporters
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss savonne la planche d’Haise à Nice, le beau geste de Thauvin aux supporters lensois 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : courtisé, Robinio Vaz a acté un premier choix très fort pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Nicolas Tagliafico (OL)
Ligue 1...

OL – PSG : Pierre Ménès a radicalement tranché la polémique arbitrale 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : coup dur pour Mbappé au Real, le Barça perd un nouveau joueur   

Par Bastien Aubert
Maxime Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE : énorme coup dur pour Maxime Bernauer ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : le clan Chevalier monte au créneau après l’horrible affaire de racisme

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : c’est acté, un Rennais vient remplacer Aguerd ! 

Par Bastien Aubert
Patrik Carlgren (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès ressort Kombouaré du placard et juge l’intérim de Carlgren au Havre 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
ASSE...

RC Lens, Stade Rennais, ASSE : Will Still vend la mèche pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Le PSG s'est imposé face à l'OL
Ligue 1...

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger
ASSE...

ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger

Par William Tertrin
Benoît Bastien a fait voir rouge les Lyonnais ce dimanche lors d'OL - PSG (2-3).
Ligue 1...

OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

Par Alexandre Corboz
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet