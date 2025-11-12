La Ligue 2 vibre au rythme d’un duel intense entre Montpellier HSC et l’AS Saint-Étienne. Revigoré par une solidité retrouvée derrière, le club héraultais s’accroche fermement aux talons des Verts et se repositionne en favori pour la montée. Zoumana Camara, maître d’œuvre de ce renouveau, manière la cadence avec lucidité, rappelant qu’en football comme dans la vie, rien ne sert de s’emballer prématurément.

Montpellier, la meilleure défense de Ligue 2 après 14 journées

Après 14 journées, le Montpellier HSC affiche la meilleure défense du championnat : seulement 12 buts encaissés, soit 9 de moins que l’AS Saint-Étienne. Cette solidité tranche radicalement avec la saison dernière, où les Pailladins et les Verts figuraient parmi les équipes les plus perméables de Ligue 1. Un redressement remarquable qui place l’assise défensive au cœur du projet héraultais.

Au fil des semaines, cette rigueur derrière compense une attaque en retrait. Montpellier n’a inscrit que 14 buts de moins que sa rivale du Forez, mais fait preuve d’une rare efficacité dans la gestion de ses matchs, confirmant le dicton que « la meilleure attaque commence par la défense ».

Deux points de retard seulement sur Saint-Étienne

Grâce à une dynamique impressionnante – quatre victoires et un match nul depuis la dernière défaite – les Héraultais se sont rapprochés à seulement deux points de l’AS Saint-Étienne. Un écart minimal qui met la pression sur les Verts alors que la lutte pour le podium s’intensifie.

Au-delà des chiffres, ce retour dans la course rééquilibre la bataille du haut de tableau, où l’écart entre efficacité offensive et maîtrise défensive devient décisif. À noter, d’ailleurs, que parmi les joueurs passés par l’ASSE ces dernières années, certains continuent à faire parler d’eux, à l’image de Loïs Diony suscitant l’intérêt du FC Nantes en Ligue 1, illustrant la richesse d’un passé stéphanois plein de rebondissements.

L’état d’esprit de Zoumana Camara : prudence et ambition

Malgré cette série positive, Zoumana Camara tempère : « La défense, c’est les fondations d’une maison. Mais un marathon, c’est long. On n’est pas encore arrivés dans la dernière ligne droite. Ce qu’il faut, maintenant, c’est une régularité dans les foulées et dans la cadence. Le classement après 14 journées reste anecdotique. » Un discours à la fois lucide et ambitieux, révélateur de la méthode Camara.

Sa philosophie accentue l’importance de garder le cap, d’éviter les pics d’euphorie et de construire sur la durée. Alors que la saison s’annonce disputée jusqu’au bout, Montpellier peut compter sur ses bases solides pour viser plus haut, sans jamais perdre de vue le chemin à parcourir. Un pragmatisme payant, redonnant au club une ambition légitime dans un championnat où chaque détail compte.