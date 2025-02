LOSC – ASSE : Horneland ne lâche rien, Mouton ne se pardonne pas

L’ASSE a sèchement été battue hier soir sur le terrain du LOSC. Au terme de la rencontre, Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, est venu s’exprimer. Ainsi que le milieu de terrain, Louis Mouton.

Abattu, Eirik Horneland. Forcément. Son équipe de l’ASSE a lourdement chuté dans le Nord, face au LOSC (1-4) et il va falloir rapidement se reconcentrer sur le prochain match, face au Stade Rennais le week-end prochain au stade Geoffroy-Guichard.

« C’était un match difficile. On a eu beaucoup de possession et de situations intéressante en première période. On aurait pu mener 2-0 et au contraire on est à 1-1 à la pause. Il ya deux situations importantes : celle-ci et le carton rouge qui nous tue en seconde période. On vit des moments difficiles, on le sait. On doit continuer à se battre, à ne rien lâcher. Même à 2-1 pour Lille, on a l’occasion de revenir. Dommage. Il faut qu’on continue de grandir, être meilleurs sur de longues périodes. On alterne le bon et le moins bon, c’est regrettable. »

Mouton : « c’est de ma faute »

De son côté, Louis Mouton, le milieu de terrain des Verts, se félicitait « d’avoir ouvert le score rapidement. Mais la bascule, c’est l’occasion que je rate alors qu’on mène 1-0. C’est de ma faute, c’est une erreur. Si je la mets au fond, ce n’est pas le même match. Le carton rouge de Batubinsika ? A vitesse réelle, je trouve ça sévère (rires). Le score ? Ca ne reflète pas la physionomie du match, c’est clair. Mais on va continuer à se battre et on va prendre des points. »