OM Mercato : Bennacer à Marseille, les dessous du contrat sont connus

On le sait, le dossier Ismaël Bennacer (Milan AC) à l’OM est proche d’être bouclé. Mais selon Fabrizio Romano, ce serait déjà le cas.

So célèbre Here We go vient tout juste de tomber. Fabrizio Romano est ainsi catégorique : l’OM aurait bel et bien bouclé le dossier du milieu de terrain algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer. Les discussions auraient donc porté leurs fruits et le joueur arriverait à Marseille dans les prochaines heures.

Selon Romano, il d’agit donc d’un prêt d’un million d’euros et d’une option d’achat estimée à 12 millions. Avec des bonus de l’ordre de 3 millions. On attend désormais l’officialisation.

🚨🔵⚪️ Ismael Bennacer to Olympique Marseille, here we go! 🇩🇿



Verbal agreement in place with AC Milan for €1m loan fee plus €12m buy option clause not mandatory, €3m add-ons.



Bennacer has been pushing a lot today to join OM after talks with Longoria and Benatia. pic.twitter.com/rvOSQHjdxv