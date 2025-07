ASSE Mercato : Horneland attend d’autres renforts !

Pas de langue de bois pour le coach de l’ASSE…

En stage au Chambon-sur-Lignon, l’ASSE a débuté son Mercato par la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, puis avec les signatures de Mahmoud Jaber et Lassana Traoré. Mais c’est plus calme depuis une dizaine de jours et Eirik Horneland, dans Le Progrès, a exprimé son envie de voir Kilmer Sports renforcer encore son groupe assez rapidement.

« J’espère avoir d’autres joueurs avant le prochain stage »

« J’espère avoir d’autres joueurs avant le prochain stage, a-t-il glissé. Je préfère avoir les bons joueurs plutôt que de me précipiter. On a une bonne équipe que l’on doit rendre meilleure. Il y a la question de l’intégration, en tant que coach, on essaie de le faire rapidement. Parfois, cela prend plus de temps qu’on ne le souhaite. On se concentre sur ceux qui sont là. » Le prochain stage des Verts aura lieu à Aix-les-Bains, à partir du 16 juillet. Ce qui laisse donc une dizaine de jours à Ivan Gazidis et aux dirigeants pour satisfaire la requête de leur coach.