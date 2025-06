ASSE Mercato : retournement de situation spectaculaire pour Mouton ! 

Louis Mouton (22 ans), qui a annoncé son départ de l’AS Saint-Étienne pas plus tard que ce mercredi, ne se dirigerait plus vers le SCO d’Angers mais plutôt vers un club de Ligue 2 !

Coup de tonnerre pour Louis Mouton, qui ne rejoindra peut-être pas Angers ! Alors que le milieu de terrain de Saint-Étienne était en discussions avancées avec le SCO, Montpellier est entré dans la course et a sérieusement relancé le dossier. Selon Mohamed Toubache-Ter, les échanges entre le joueur et le MHSC se sont intensifiés ces dernières heures. Le club angevin est informé de cette avancée.

Montpellier, relégué en Ligue 2, souhaite rapidement bâtir une équipe compétitive pour viser la remontée. Et Mouton correspond au profil recherché : mobile, actif, capable de se projeter et de répéter les efforts. Sa capacité à jouer simple et à équilibrer un milieu de terrain plaît au staff montpelliérain. Le projet a été présenté au joueur, qui réfléchit.

Le MHSC s’est engouffré dans la brèche

Angers, de son côté, avait bien avancé. Des discussions étaient engagées depuis plusieurs jours, avec une volonté claire de finaliser rapidement. Mais sans signature, le dossier restait ouvert. Montpellier a profité de cette fenêtre pour s’immiscer et prendre l’ascendant.

La décision appartient désormais au joueur. Aucun accord officiel n’a encore été trouvé avec l’un ou l’autre club. Le choix devrait intervenir rapidement : À ce stade, Montpellier est devant. Mais rien n’est acté. Et comme souvent dans un mercato, tout peut basculer jusqu’au dernier instant.

« Le coup d’œil de But FC »

« On souhaite à Louis Mouton de poursuivre sa carrière dans un club de Ligue 1 plutôt que jouer la montée avec le Montpellier HSC. Le club héraultais est en chantier et il ressemble plus à un bourbier qu’autre chose après sa dernière saison cataclysmique dans l’élite. Le Stéphanois mérite mieux. »