ASSE : Saint-Maximin dénonce de sombres pratiques à ses débuts chez les Verts

Dans un podcast, Allan Saint-Maximin est notamment revenu sur ses débuts chez les pros à l’ASSE. En faisant remonter quelques coups de pression.

Libre depuis son départ de Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin aimerait revenir en Ligue 1. Mais c’est par ses propos tenus dans un podcast avec Zack Nani que l’ancien stéphanois fait parler de lui. Saint-Maximin dit notamment avoir été invité à se doper en Turquie, ce qui a fait immédiatement réagir les dirigeants de Fenerbahçe. Et lorsqu’il a été invité à évoquer ses vertes années, « ASM » a parlé de la difficulté pour lui d’être accepté dans le groupe, à l’époque de Christophe Galtier, mais aussi de pressions qu’il a pu subir. « Ce qui m’attriste dans le football, c’est qu’il y a ce qui se passe sur le terrain, et il y a ce qui se passe en dehors. Tous les conflits financiers, les pressions : « si tu ne signes pas avec tel agent, tu ne joues pas… » C’est ce qui est venu polluer mes débuts à Saint-Étienne. Je n’ai jamais eu de problème avec aucun coach. Mais à 16 ans, on m’a clairement dit : « Si tu ne signes pas avec cet agent-là, tu ne joues pas. » J’étais tout seul, il n’y avait pas mes parents. Me faire attraper comme ça et me faire comprendre que c’est du business… Ces personnes-là sont fourbes, et elles auront du mal à assumer toutes ces choses. »

« Vu que je n’ai pas signé avec cet agent, on m’a mis à la cave »

Saint-Maximin a préféré ne pas nommer les personnes qu’il cible. « J’étais loyal envers l’agent qui m’avait suivi jusque-là. Viré de Clairefontaine, signé à Saint-Étienne, et là, quelqu’un qui n’a jamais rien fait pour toi veut prendre ton transfert, ton argent. Pour moi, c’était inconcevable. Vu que je n’ai pas signé avec cet agent, on m’a mis à la cave. Je ne jouais plus. C’est là que j’ai retrouvé cette flamme, cet amour pour le football, et cette envie de retourner la situation. J’étais en mission pour trouver une porte de sortie. Cette saison en CFA, j’ai marqué, j’ai fait beaucoup de passes décisives. Il y avait aussi l’équipe de France. Ça m’a aidé à me faire repérer, et ça m’a permis de signer à Monaco. »