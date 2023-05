ASSE : Batlles a situé le déclic dans la saison des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE, qui n’a plus rien à jouer, se déplace à Caen vendredi (20h45) avec l’envie de bien terminer une saison qui a mis du temps avant de vraiment commencer. Ce n’est en effet qu’à partir de la fin du mercato hivernal que les Verts ont donné l’impression d’être enfin une équipe et de pouvoir jouer des coudes avec les formations les plus huppées de la Ligue 2.

« Le déclic, ça a été le mois de février »

En dressant le bilan de la saison qui prendra fin début juin, Laurent Batlles ne s’y est pas trompé en situant le déclic stéphanois à ce moment très précis. « Le déclic, ça a été le mois de février avec ces quatre victoires, a-t-il analysé dans Le Progrès. Elles ont fait du bien au mental et au classement. Ça nous a montré qu’on pouvait aller chercher des points dans notre système. L’équipe a franchi un cap à ce moment-là et elle a su perdurer dans cette dynamique. »