ASSE : Batlles ne ménage pas ses joueurs après la défaite contre Metz

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

C'est un Laurent Batlles déçu qui s'est présenté devant les médias en cette fin d'après-midi. L'entraîneur de l'ASSE a expliqué ne pas avoir reconnu son équipe lors de la première demi-heure, qui a permis au FC Metz de prendre une avance de trois buts. La suite des événements a été un peu meilleure mais ce match a tout de même souligné l'écart séparant Saint-Etienne d'un candidat au maintien actuellement.

"Je n'ai pas reconnu mon équipe"

"Au vu de la première demi-heure, oui, c'est une défaite logique. On n'est pas bien rentré dans le match. Je ne veux pas trouver d’excuses mais on a joué lundi, et on a eu moins de jours de repos qu'eux. Est ce-que cela a joué ? J’avais demandé aux joueurs de ne pas prendre de risques dans la ressortie de balle car les Messins mettaient beaucoup d’impact, et on prend deux buts là-dessus... Le pénalty, je n’ai pas revu, mais cela ne nous met pas dans de bonnes conditions pour ce match. Ce que je regrette, c'est qu'on a donné deux buts. On n'a pas joué le match qu’on devait jouer. Je n'ai pas reconnu l’équipe qu’on avait depuis une dizaine de match. Je crois qu’on avait fait de bons résultats chez le premier et le deuxième. On savait aujourd'hui que c'était différent en jouant chez nous, en étant poussé par ce fabuleux public, il fallait rester humble. C’est plus nous qui avons donné les buts, c’est ça qui me gêne. Ils ont le droit de gagner, d’avoir des bons joueurs mais c’est ça qui me dérange pas mal."

Le classement de Ligue 2

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Comme tout le monde, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, n'a pas reconnu son équipe lors de la première demi-heure du choc contre le FC Metz (1-3) cet après-midi. L'heure de jeu qui a suivi est de tout de même source d'espoir pour les Verts.

Raphaël Nouet

Rédacteur