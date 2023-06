ASSE : c'est avéré, les Verts vont remonter la saison prochaine !

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Se raccrocher à ce que l'on peut. Et à l'ASSE, pour les supporters, ce ne sont pas aux résultats depuis quatre ans avec des échecs successifs et des erreurs répétées de dirigeants qui ont envoyé le club dans le mur. A l'image d'ailleurs de la saison en Ligue 2 et d'un Mercato estival loupé qui avait conduit les joueurs de Batlles aux portes du National à l'hiver.

Direction la Ligue 1 ?

Reste donc une statistique à laquelle il est plaisant de se raccrocher. Donnée par le site L2 de la LFP et qui précise le point suivant. "En 2022/23, les matchs de quatre équipes ont atteint ou dépassé les 100 buts cumulés. Mais parmi eux (Nîmes, Niort, Laval et ASSE), seuls les Verts en ont davantage marqués qu’encaissés(...)L’ASSE de Batlles se situe en bonne position niveau spectacle avec 120 réalisations en 38 rencontres. Et un espoir la saison prochaine, puisqu’en 20/21 le Téfécé avait été l’équipe dont les matchs étaient les plus prolifiques en Ligue 2 BKT…avant de rééditer la performance la suivante tout en accédant au titre et à l’élite."