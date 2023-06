ASSE - EXCLU BUT! Franck Talluto (Dessous de Verts) : « J'ai construit mon livre comme une équipe de foot »

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

But! : Franck, pouvez-vous expliquer la genèse de votre livre ?

Franck TALLUTO : C'est un projet qui a duré un peu moins de deux ans, ça a été un peu long à aboutir. J'ai construit mon livre comme une équipe de foot, avec onze entretiens. Ça va du gardien aux attaquants en passant par les défenseurs et les milieux. Il y a de tout. C'est ma sélection. J'ai essayé de choisir des joueurs de générations différentes pour que tout le monde s'y retrouve.

Qui retrouve-t-on ?

Ça va d'Ivan Curkovic à Adrien Ponsard en passant par Loïc Perrin, Yvon Pouliquen, Oswaldo Piazza ou encore le regretté Emile Robert qui nous a quittés récemment. Pascal Feindouno aussi, Josuha Guilavogui.

Vos podcasts sortent une fois par mois...

Oui, chaque 12 du mois. La durée des interviews peut varier, je les décline même parfois en deux épisodes. Généralement j'arrive avec ma base de questions mais ça dévie au fil des réponses et de la discussion. On parle de tout. J'aime bien les anecdotes sur les voyages, les aventures humaines. Alain Blachon avait expliqué ses années en Afrique, Patrick Guillou son enfance et sa relation avec l'Allemagne, Fousseni Diawara avec le Mali.

Il n'y a pas que des anciens joueurs ou entraîneurs...

Non. Récemment j'ai interrogé Louis Laforge, qui est Stéphanois. C'était sympa. Il raconte ses souvenirs, quand il commentait les matches des Verts, sa petite carrière de footballeur amateur, comment il suit encore l'ASSE, et son regret d'avoir trois fils qui supportent l'OM !



« Il y a pas mal d'autres anciens joueurs que j'aimerais avoir. Maxym Levitsky par exemple, mais ce n'est pas simple : il faut trouver son numéro, il y a la barrière de la langue. Et Albin Ebondo, pour en savoir plus sur la fin assez brutale de sa carrière, en 2012. Il avait joué toute la saison et il s'était arrêté d'un coup »

Comment sélectionnez-vous vos invités ?

Je lance des invitations. Le 12 mai, c'était pour la première fois un joueur en activité, Victor Lobry. Le 12 juin, c'était André Laurent à l'occasion de la sortie de son livre.

Et le 12 juillet ?

Je ne sais pas encore. J'ai lancé des perches mais pour l'instant j'attends. Je ne désespère pas !

Qui aimeriez-vous interviewer ?

Blaise Matuidi. Je l'ai vu arriver quand j'étais journaliste pour le club, il était tout gamin et il est devenu champion du monde. Ça me ferait plaisir d'échanger à nouveau avec lui. Aubame aussi. J'ai beaucoup aimé son passage à « Sainté », à la fois le joueur et l'homme. C'est quelqu'un de sympa, d'accessible. Je me souviens l'avoir interviewé pour Maillot Vert à l'époque, sur les JO de 2012. Il m'avait fait passer des photos prises sur place. Après, il y a pas mal d'autres anciens joueurs que j'aimerais avoir. Maxym Levitsky par exemple, mais ce n'est pas simple : il faut trouver son numéro, il y a la barrière de la langue. Et Albin Ebondo, pour en savoir plus sur la fin assez brutale de sa carrière, en 2012. Il avait joué toute la saison et il s'était arrêté d'un coup. On n'a jamais vraiment su ce qu'il s'était passé. Il habitait encore dans la région dernièrement, je crois, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je crois qu'il suivait une formation pour devenir boulanger.

Si vous aviez un joueur actuel à interviewer ?

Lobry c'était bien, il a eu un parcours cabossé et c'est un passionné, avec un vrai discours, franc. Peut-être Gautier Larsonneur car il s'est peu exprimé depuis son arrivée chez les Verts. En plus, je connais peu son parcours. Jean-Philippe Krasso ce serait sympa aussi, il est devenu international ivoirien alors qu'il était encore en N2 il y a trois ou quatre ans.

Et votre podcast préféré jusqu'ici ?

C'est difficile mais sur le podium, je mettrais bien Pascal Feindouno. On s'était retrouvés au Club 42 à Andrézieux, c'était un bon moment avec son rire communicatif. « Pat » Guillou sur son enfance, c'était vraiment bien. Franck Tabanou aussi sur ses difficultés à retrouver un club. Et Josuha Guilavogui, sur les coulisses du foot et son transfert à l'Atlético Madrid. Il avait été sans langue de bois.