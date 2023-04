ASSE : Krasso poussé à changer ses plans pour rattraper Mikautadze

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce week-end, en profitant du mutisme de Georges Mikautadze lors de Pau FC – FC Metz (1-1), Jean-Philippe Krasso (ASSE) est revenu ex-aequo en tête du classement des buteurs après son penalty du 4-2 sur la pelouse du Paris FC.

« J'ai travaillé cette semaine avec les gardiens pour améliorer le truc »

Une semaine après son raté face à Niort, l'Ivoirien a reconnu après le match avoir fait un gros travail pour éviter un nouvel échec : « La dernière fois j’ai trop réfléchi au lieu de me concentrer, cette fois je me suis concentré et c’est passé. Les gardiens sont au courant maintenant, j’ai travaillé cette semaine avec les gardiens pour améliorer le truc. C’est toujours un peu risqué cette manière de tirer mais c’est comme ça que j’ai décidé de tirer ».

Contre les Chamois, Mathieu Michel, le portier niortais, avait su déconcentrer Krasso en démarrant le face-à-face un genou à terre sur sa ligne. Un geste qui avait poussé le meilleur buteur des Verts à forcer sa frappe et à l'expédier au dessus.