ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Le Mans

Le Mans sera bien diminué pour affronter l’ASSE, le 3 janvier prochain.

Après la trêve hivernale, l’AS Saint-Étienne attaquera l’année 2026 par un choc dans la course à la montée contre Le Mans. Si l’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, sera privé de Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, tous deux suspendus, pour cette rencontre, il pourra compter sur les retours de blessure de Chico Lamba et Joao Ferreira.

5 absents dans les rangs manceaux

Du côté du Mans, il y aura beaucoup d’absents. Blessés de longue date, Amadou Cissé, Jean Vercruysse, Malang Gomes et William Harhouz seront toujours absents tout comme l’ancien Stéphanois Lucas Calodat. Avant le match de Coupe de France contre Perigny, remporté par les Manceaux (1-2), le coach du Mans, Patrick Videira, a annoncé qu’il sera éloigné des terrains jusqu’à mi-janvier. Il n’y aura donc pas de nouvelles retrouvailles entre Lucas Calodat, passé dans le Forez entre 2017 et 2023, et son ancien club.