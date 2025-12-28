CAN : Hakimi sur les traces d’un ancien roc du FC Nantes

En effectuant son retour à la compétition, Achraf Hakimi (PSG), le capitaine du Maroc, va un peu plus se rapprocher d’une ancienne gloire des Lions de l’Atlas et du FC Nantes.

Tenu en échec par le Mali (1-1) vendredi soir, après sa victoire inaugurale face aux Comores (2-0), le Maroc pas encore officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il organise. Les Lions de l’Atlas devront attendre la troisième journée de la phase de poules et leur opposition contre la Zambie, lundi (20 heures). Sifflés par le public du stade Prince Moulay Abdallah à la fin du match, les Marocains, sous les ordres de Walid Regragui, restaient sur 19 succès de rang. Un record mondial. La dernière fois qu’Achraf Hakimi et ses partenaires n’avaient pas gagné remontait au 26 mars 2024, date à laquelle ils avaient concédé le nul 0-0 face à la Mauritanie.

Hakimi a le record de Naybet en ligne de mire

Dans ce contexte, Regragui aura bien besoin du retour sur les terrains d’Hakimi s’il veut remporter la CAN. « On a des chances de voir Achraf Hakimi ou débuter ou entrer en cours de match contre la Zambie, a annoncé Regragui. Il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes mais nous avons préféré ne pas prendre de risques. On va le faire jouer pour chauffer un peu le moteur. Il sera prêt pour les matches à élimination directe, c’est sur. » S’il joue contre la Zambie, Hakimi honorera sa 89e sélection avec le Maroc. Il se rapprochera de Nouredine Naybet, l’ancien joueur du FC Nantes, détenteur du record de sélections avec les Lions de l’Atlas (115 sélections).

