ASSE : la réaction de Batlles après le succès à Caen

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

C'est un Laurent Batlles soulagé qui s'est présenté au micro de beIN après le succès à Caen (2-1). L'entraîneur de l'ASSE, que l'on disait sur la sellette en cas de défaite en Normandie après le piteux début de saison de son équipe (5 points en 5 matches), a fait des choix forts à d'Ornano qui se sont avérés payants. Il a exprimé sa fierté et son soulagement après le coup de sifflet final.

"C'est la victoire des joueurs"

"C'est la victoire des joueurs vu l'état d'esprit qu'ils ont montré. On a mis les ingrédients qu'il fallait en 1e période. On a souffert en 2eme quand Caen a attaqué, mais on a su faire le dos rond et procéder par contres. On avait un plan de jeu en bloquant les couloirs pour éviter les centres sur Mendy, c'est pour ça qu'on avait choisi le 4-3-3 et ça a fonctionné. C'est un groupe qui se construit, il faut laisser le temps à chacun d'adhérer à ce qu'on met en place. Je suis fier de la prestation de mes joueurs."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

La fiche de Caen-ASSE

Le classement de la Ligue 2

🗣️ Dennis Appiah : « On a essayé de museler le plus possible Alexandre Mendy et c’est devenu compliqué pour eux ! »#SMCASSE (1-2) pic.twitter.com/g1yBkzlsbB — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life