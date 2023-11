ASSE : nouvelles révélations sur la vente, le clan Caiazzo enfin de retour à Saint-Étienne ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Les têtes pensantes de l’ASSE ont rendez-vous cette semaine dans le Forez pour un conseil de surveillance. Peuple Vert confirme les informations du quotidien Le Pays parues ce jour : « Cette dernière défaite pourrait avoir une conséquence immédiate : il se murmure qu'un conseil de surveillance exceptionnel pourrait être convoqué dès cette semaine, jeudi par exemple. Avec, enfin, la vente du club en ligne de mire pour préparer au plus vite le prochain mercato. »

Plusieurs proches de Caïazzo sont attendus

Nos confrères de PV précise que cette réunion au sommet est bien programmée ce jeudi, prévue de longue date. Autre précision de taille : plusieurs membres proches de Bernard Caïazzo sont attendus dans le Forez. « S'il est aujourd'hui impossible d'affirmer que Bernard Caïazzo sera du voyage, cette organisation diffère des dernières pratiques plus habituées à des participations en visio-conférence, affirme le cite pro stéphanois. On nous assure qu'aucun dossier n'est sur le point de se boucler pour l'heure mais la vente de l'AS Saint-Étienne est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et d'humilité. »

