ASSE : le club annonce une grande nouvelle pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

La date du jour a été entourée au marqueur rouge par tous les supporters de l’ASSE. Et pour cause : c’est ce lundi 12 juin que la campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024 débute ! Les abonnés et le non-abonnés ont rendez-vous en ligne depuis 9h tandis que la billetterie ouvrira ses portes le 15 juin 2023 à la même heure.

Les tarifs de la saison écoulée maintenus

Les tarifs de la saison 2022-23 sont maintenus. Pour mémoire, le début du championnat aura le 5 août prochain et les Verts devraient démarrer leur nouvelle saison à Geoffroy-Guichard.