ASSE : les Verts n'ont toujours pas résolu l'énigme du virus qui les a touchés

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Samedi, l'ASSE tentera de lancer sa saison avec deux journées de retard. Face à Quevilly, les hommes de Laurent Batlles n'auront pas droit à l'erreur. Il faudra les trois points pour faire oublier les deux défaites inaugurales, contre Grenoble (0-1) et Rodez (1-2). Une entame ratée qui prend ses racines dans l'étrange épidémie ayant touché les joueurs juste après le stage à La Plagne et avant la réception du GF38. Dix joueurs ont été touchés et deux membres du staff hospitalisés. Anthony Briançon a perdu six kilos, Dylan Batubinsika trois et Léo Pétrot plusieurs.

Ce n'était pas une intoxication alimentaire

Le média Evect explique que le staff de Laurent Batlles a fait procéder à des analyses (sanguine, selles) pour tenter d'en connaître l'origine. Et pour le moment, c'est le grand flou. Seule certitude, ce n'est pas une intoxication alimentaire. C'était pourtant la piste principale. Le mystère reste donc entier pour le staff, qui espère que, samedi, tous ses joueurs sauront totalement remis.

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour 2023-24

L'épidémie qui a touché le club a laissé des traces #ASSE https://t.co/DKln8gMbSQ — Envertetcontretous (@Site_Evect) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life