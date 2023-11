ASSE : pourquoi racheter les Verts coûtera beaucoup plus cher qu'annoncé

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et les supporters de l'ASSE en savent quelque chose, eux qui étaient convaincus du départ du duo d'actionnaires de leur club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, au lendemain même de la descente en Ligue 2. Seulement voilà, les deux hommes, bien décidés à faire une très bonne opération financière en revendant leurs parts, ne sont jamais partis. Au contraire de ce qu'ils promettaient dans le communiqué qu'ils avaient rédigé juste après le match de barrage contre l'AJ Auxerre...

Le centre de l'Etrat appartient au club

Un an et quelques mois plus tard, alors que l'ASSE postule de nouveau à une remontée en Ligue 1, avec un classement qui le laisse espérer (5e), la vente serait de nouveau d'actualité. Du moins selon le quotidien l'Equipe. Le média qui évoque même un prix compris entre 10 et 15 millions d'euros. Extrait : "Sachant que le fonds américain RedBird Capital Partners a racheté 85 % des parts sociales du Toulouse FC, alors en L2, pour 11 M€, le 20 juillet 2020, la valeur réelle de l'ASSE, en L2, se situerait entre 10 et 15 M€. À cette somme, le repreneur devra ajouter entre 30 et 40 M€ pour parer au déficit de fonctionnement et garder une équipe compétitive. Un bonus en faveur des vendeurs devrait également être inclus, en cas de remontée en L1."

Plusieurs précisions s'imposent. Tout d'abord, et c'est une évidente réalité, l'ASSE sera intéressante à racheter, du moins sur le plan financier, à l'unique condition qu'elle remonte en Ligue 1. Et ce en raison du sponsoring, des droits TV ou encore de la billetterie qui offrent beaucoup plus de revenus. Autre évidence, la valeur réelle du club n'est absolument pas entre 10 et 15 millions d'euros et ce pour une raison simple : le club est propriétaire de son centre d'entraînement de l'Etrat qui, en raison de la superficie et des installations, vaut déjà plusieurs millions d'euros. Ainsi, et avant même que l'éventuel repreneur rajoute en effet les 30 millions attendus pour le déficit structurel et la création d'une équipe compétitive, on est davantage sur un prix avoisinant les 25 millions d'euros que les 10.

Enfin, et ce n'est pas la moindre des problématiques, le fameux bonus en faveur des vendeurs. Les deux actionnaires actuels ont déjà refusé une offre, il y a plusieurs mois et alors que le club était en Ligue 1, qui leur assurait pas loin de 10 millions d'euros chacun. Proposition rejetée. On peut donc déjà imaginer, même en Ligue 2, que Caïazzo et Romeyer attendent, au minimum, entre 5 et 8 millions d'euros chacun pour leurs actions. Pour rappel, lorsqu'ils sont devenus actionnaires du club, il y a des années, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient injecté les sommes suivantes : 2,5 millions d'euros pour Caïazzo, 1,250 million pour Romeyer.

L'ASSE pourrait donc leur rapporter gros.

