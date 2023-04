ASSE : Sow s'est ouvert de nouveaux horizons

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Une carrière est souvent faite de hauts et de bas. C'est le cas de celle de Saïdou Sow, même si elle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Le Guinéen n'avait été titularisé qu'une seule fois lors de la première partie de saison. C'était à Valenciennes (2-2), où il avait provoqué le penalty de l'égalisation nordiste sur une intervention maladroite, pour cloturer une prestation délicate. Loin de son meilleur niveau, Sow avait ensuite disparu des radars et il avait fallu attendre le 26 décembre, à Annecy (1-2), pour qu'il foule à nouveau les pelouses de L2. Mais le natif de Conakry a retrouvé une place de titulaire le match suivant, contre Caen (1-1), et il n'a plus quitté l'équipe depuis. « En début de saison, c’est vrai que c’était compliqué pour moi, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il y a eu la descente, un nouveau coach, un nouveau championnat. Mais j’ai continué de travailler, j’ai toujours cru en moi. Je ne me suis pas laissé abattre. »

Batlles : « Il montre des choses intéressantes »

Alors qu'il avait disputé 6 matches avec la réserve, en N3, entre octobre et novembre derniers, Sow a repris le fil de sa progression. Et les résultats plaident en sa faveur puisqu'en 15 titularisations, son bilan est largement positif : 8 victoires, 5 nuls et 2 défaites. « Saïdou a manqué de constance dans ses performances, je l'ai senti marqué, a expliqué Laurent Batlles. Il a eu du mal en début de saison mais depuis 2023 il montre des choses intéressantes. On fait beaucoup de vidéo avec lui, il est à l’écoute, concentré. Il fait pleinement partie de l’équipe à présent. » Et ce statut de titulaire, le principal intéressé compte bien le garder... « Pour l’instant je joue. Je vais continuer à me battre pour garder cette place de titulaire. Je suis satisfait de mes prestations mais je peux faire beaucoup mieux. Je ne dois pas me laisser distraire et garder la tête sur les épaules. » Le tout avec l'objectif de finir la saison sur une bonne note, individuellement et collectivement... « L’équipe est motivée pour remonter la pente. Il faut se donner les moyens de revenir en L1. C'est juste une question de temps. » Dans cette attente, l'ancien pensionnaire du centre de formation a aussi retrouvé sa place en sélection. Lors du dernier rassemblement du Sily National, il a participé à l'intégralité des matches remportés contre l'Ethiopie en éliminatoires de la prochaine CAN.