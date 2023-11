ASSE : un international toujours ignoré par Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Petite devinette : quel est le seul joueur présent dans la dernière liste de l'équipe de France U19 à n'avoir pas de temps de jeu en équipe première dans son club cette saison ? La réponse : Ayman Aiki. L'ailier stéphanois doit être vraiment apprécié par son sélectionneur Bernard Diomède pour qu'il fasse appel à lui alors qu'il n'évolue qu'avec la réserve de l'ASSE, en N3, sans y briller d'ailleurs...

Aiki au placard

A 18 ans, Aiki n'a ni marqué ni délivré de passe décisive cette saison en réserve. L'an dernier, il avait été l'invité surprise de l'été et avait marqué le premier but de la saison des Verts lors de leur défaite à Dijon (1-2), avant de disparaître de la circulation. Passé pro, il est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2026. Où Batlles, à son poste, préfère s'appuyer sur Cafaro, Diarra (10 matches, 0 but, 0 passe décisive), Rivera ou encore Bentayg.

💫 Ayman Aiki, tout sourire après son premier rassemblement avec les U19 de Bernard Diomède !



(@telefoot_TF1) pic.twitter.com/EdZ6ddMEDi — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) November 27, 2023

