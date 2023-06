ASSE : un premier carton phénoménal pour les Verts la saison prochaine !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

On vous en parlait lundi à la première heure : la billetterie de l’ASSE a officiellement ouvert ses portes hier matin pour la saison prochaine. Et les premiers signes sont tous au vert. Hier, à 17h30), Peuple Vert annonce que 1000 abonnements avaient déjà trouvé preneur ! C'est 2,5 fois plus que l'année dernière au même stade de vente (400).

L'engouement déjà dépassé !

À l’époque, le contexte était différent puisque l’ASSE venait de descendre en Ligue 2 après une période de fortes tensions. L’été dernier, la campagne d’abonnement avait par ailleurs débuté le 4 juillet. PV ajoute toutefois que l’ASSE annoncé que parmi les 1000 abonnements vendus, 440 concernent de nouveaux abonnés... À noter enfin que la saison dernière, le club forézien comptait au total 9840 abonnements (Grand public, VIP, collectivités).