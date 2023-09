ASSE - Valenciennes : Batlles dévoile enfin son groupe, il y a plusieurs absences surprises !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

18 Verts ont été retenus par Laurent Batlles pour la réception ce samedi (19h) de Valenciennes, comptant pour la cinquième journée de Ligue 2. Mahmoud Bentayg et Florian Tardieu, qui sont les deux dernières recrues estivales de l'ASSE, font leur première apparition dans le groupe stéphanois. Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit, Dylan Chambost et Ibrahima Wadji sont absents. Des absences plus ou moins surprises.

Le groupe de l'ASSE :

👥 Le groupe des 𝟭𝟴 Verts convoqués pour #ASSEVAFC ! 💚



🆕 Mahmoud Bentayg et Florian Tardieu font leur première apparition ! pic.twitter.com/tqTVhtfvC3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2023

