ASSE : les Verts ont relancé un goleador de Ligue 2

L’ASSE a l’intention de bien finir la saison à domicile contre le Valenciennes FC (vendredi, 20h45). Laurent Batlles veut se servir de la réception du club hennuyer pour lancer le prochain exercice et oublier la déception du dernier match nul à Caen (2-2). Après avoir mené de deux buts, les Verts avaient été repris dans le money time, notamment sur une réalisation de Samuel Essende. Écarté plusieurs semaines suite à sa piètre entrée en jeu à Saint-Étienne le 30 décembre dernier, l'attaquant de 25 ans se frotte les mains d’avoir fait trembler les filets stéphanois, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis sept mois.

Essende soulagé

« C’est un but qui fait du bien. Ça fait un moment que ça n’était pas rentré. J’ai toujours travaillé. On a fait une très bonne deuxième partie de saison collectivement. À titre personnel, ça a été un peu plus compliqué, a-t-il affirmé sur le site Sport à Caen. Je n’ai jamais lâché, j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Aujourd’hui, ça me réussit. C’est juste une récompense de ce que le groupe a donné jusqu’à maintenant et de mon investissement au quotidien. »

⚽️ ASSE, Girondins - Mercato : un chouchou de Batlles s’apprête à signer au RC Strasbourg ! #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/Eom6IrQ5TQ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 30, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur