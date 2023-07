ASSE - Mercato : Batubinsika arrive, un nouveau dossier pose problème !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Toujours ça de pris. Et même si la venue de Dylan Batubinsika, en provenance de Famalicao, était dans les tuyaux, le quotidien portugais, A Bola, confirme que son club lui cherche déjà un successeur. Et que le dossier devrait vite être réglé. Mais à l'ASSE, les supporters attendent toujours de connaître le dénouement dans le dossier Jérémy Livolant. Et ont même peut-être oublié qu'il y a quelques semaines, déjà, il était fait mention d'un autre nom susceptible de rejoindre le Forez : Amilcar Silva, latéral de Sedan.

500 000 euros minimum

Depuis, rien n'a bougé. Et on comprend mieux au vu des explications données par le journaliste Thomas Gucciardi. Sedan exige en effet 500 000 euros pour se séparer de son joueur, alors que d'autres ont été libérés gratuitement. A suivre.

ℹ️ Alors que le club a accepté de libérer de nombreux joueurs, le CS Sedan-Ardennes réclame 500 000 euros aux écuries de L2 intéressées par Amilcar Silva (engagé jusqu’en 2024). #Mercato #NationalFFF pic.twitter.com/SnXnhSmK8X — Thomas (@ThomGucciardi) July 18, 2023

ℹ️ Alors que le club a accepté de libérer de nombreux joueurs, le CS Sedan-Ardennes réclame 500 000 euros aux écuries de L2 intéressées par Amilcar Silva (engagé jusqu’en 2024). #Mercato #NationalFFF pic.twitter.com/SnXnhSmK8X — Thomas (@ThomGucciardi) July 18, 2023

Podcast Men's Up Life