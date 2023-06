ASSE - Mercato : de nouveaux et riches courtisans pour Krasso ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le feuilleton n'est pas terminé. Et rien ne dit que Jean-Philippe Krasso se décide prochainement quant à son avenir. Si l'attaquant de l'ASSE, en fin de contrat, ne devrait pas rester dans le Forez, les propositions sont nombreuses.

Et maintenant l'Arabie saoudite

Comme notre correspondant à Sainté, Laurent Hess, vous l'a révélé, un club italien et un club égyptien ont formulé des offres. D'autres écuries, et cette fois en Ligue 1 ou en Bundesliga, sont venues aux nouvelles. Dernièrement, et c'est cette fois Romain Molina qui l'assure, plusieurs clubs d'Arabie Saoudite se sont également emparés du dossier.

Pa simple pour choisir...