ASSE - Mercato : double coup de tonnerre pour l'avenir de Krasso !

Ce mardi, Mozzart Sport a annoncé que Jean-Philippe Krasso, qui arrive en fin de contrat avec l'AS Saint-Étienne cet été, pourrait signer très prochainement à l'Étoile Rouge de Belgrade.

Krasso parti pour rester à l'ASSE ?

Mais quelques heures plus tard, TeamFootball ne donne pas le même son de cloche concernant l'avenir de l'Ivoirien, annonçant que le champion de Serbie 2022-2023 serait hors course pour la signature de l'attaquant des Verts.

Et nos confrères annoncent surtout que la dernière proposition de prolongation de l’ASSE, qui propose un gros contrat et une prime à la signature à Jean-Philippe Krasso, aurait séduit l'agent du joueur et que l'international ivoirien préférerait rebondir dans un club des cinq grands championnats s'il quitte le club du Forez cet été.

🚨 Info TF – L’ASSE fait le forcing pour garder Jean-Philippe Krasso!



💰L'ASSE propose un gros contrat + Prime à la signature importante.

↪️ Mayence, Hoffenheim & Mönchengladbach toujours en course.https://t.co/WuQbGmLEGZ#ASSE | #TeamASSE | #Mercato | #Bundesliga — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 13, 2023

Pour résumer En fin de contrat avec l'AS Saint-Étienne cet été, Jean-Philippe Krasso ne devrait finalement pas rejoindre l'Étoile Rouge de Belgrade cet été et pourrait encore prolonger son contrat avec le club du Forez.

