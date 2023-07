ASSE - Mercato : Batlles se frotte les mains pour Batubinsika !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Dylan Batubinsika est officiellement un joueur de l'AS Saint-Étienne depuis ce vendredi. Le défenseur central congolais arrive en provenance de Famalicão. La durée de son contrat n'a pas été dévoilé par le club du Forez.

"On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien"

Sur le site officiel de l'ASSE, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a réagi à la venue de l’ancien pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain, ne cachant pas sa joie d’avoir ferrer un joueur expérimenté et athlétique. "Dylan Bitubinsika vient renforcer un secteur défensif qui avait besoin d'être étoffé. C'est un jeune joueur mais qui est malgré tout expérimenté grâce à plusieurs expériences à l'étranger. On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien, avec de vraies valeurs athlétiques et de la vitesse."

