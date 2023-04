ASSE - Mercato : Perrin a fait signer une belle découverte

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Les supporters de l’ASSE vont sans doute commencer à connaître ce nom dans les mois qui arrivent : Mathis Amougou (17 ans). Le jeune prometteur milieu de terrain des Verts a signé il y a deux semaines un premier contrat pro de 3 ans avec le club forézien et aurait toutes les chances de devenir l’un des joueurs les plus en vue sur le long terme. C’est en tout cas ce que semble prédire le sélectionneur de l'équipe de France U17, Jean-Luc Vannuchi.

« C’est une bonne découverte »

« Mathis s’affirme au fil du temps, que ce soit en sélection ou en club, a-t-il réagi récemment sur Poteaux Carrés. Il compte déjà une dizaine de sélections et je l’ai titularisé à sept reprises. C’est un garçon qui progresse, qui avance. C’est un bon coéquipier. C’est vraiment un bon garçon, bien sous tous rapports. C’est une bonne découverte, c’est un garçon intéressant. Il a de très bonnes capacités à se projeter, que ce soit avec ou sans ballon. Il est capable d’éliminer, de casser des lignes en possession. Mathis est un joueur qui aime bien prendre les espaces sans ballon, il est toujours demandeur. Il a de la variété et aussi et surtout un gros volume de jeu, c’est un joueur important pour la sélection. »

Pour résumer Pleinement investi sur le marché des transferts depuis qu’il a endossé le costume de coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin sait ficeler des dossiers prometteurs pour l’avenir du club ligérien : Mathis Amougou (17 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur