ASSE : quand Batubinsika avait déjà de Vertes références

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Enfin. Dylan Batubinsika est donc bien un nouveau défenseur de l'ASSE, au terme de longues et périlleuses négociations. L'occasion pour le joueur, formé au PSG, de revenir en France, lui qui a signé dans le Forez en provenance du club portugais de Famalicao avec un prêt, la saison passée, au Maccabi Haïfa.

Joue-la comme Zouma

Lorsqu'il avait quitté le PSG, en 2017, Batubinsika avait alors rejoint la Belgique et le club d'Antwerp. Et c'est durant cette période, comme le rappelle le site poteauxcarrés, que le colosse avait répondu à une question sur son profil. "Toutes proportions gardées j’ai un style de jeu qui ressemble à Upamecano, comme lui j’aime bien me projeter vers l’avant. Sinon Kurt Zouma." Zouma ? Un nom, et une époque, qui rappelle indéniablement de bons souvenirs aux supporters des Verts.

Podcast Men's Up Life