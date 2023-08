ASSE - Mercato : un club italien se spécialise dans les cibles des Verts !

Pisté par l'ASSE l'été dernier, Mohamed Kaba était resté à Valenciennes, mais après une grosse saison en L2, le milieu défensif s'est engagé avec Lecce ce week-end.

Il pourrait être rejoint par une autre ancienne piste des Verts. En effet, Nicolo Schira annonce que le buteur caennais Alexandre Mendy s'est mis d'accord avec le club italien. Lecce aurait proposé 3 M€ à l'ancien bordelais. A suivre...

