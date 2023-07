ASSE - Mercato : une grande annonce est tombée sur Moueffek !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Malgré qu'il soit souvent blessé, Aïmen Moueffek, pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, est l'un des joueurs sur qui le club du Forez compte le plus pour l'avenir.

"On a fait une proposition à Moueffek et on attend désormais sa réponse"

Et alors que le milieu de terrain français n'a plus qu'un an de contrat en faveur des Verts, les dirigeants stéphanois lui ont formulé une offre de prolongation, comme l'a révélé ce lundi Loïc Perrin lors de la présentation d'Ibrahim Sissoko. "Il y a eu beaucoup de discussions avec le joueur. On lui a fait une proposition et on attend désormais sa réponse", a confié le coordinateur sportif de l'ASSE devant la presse. Reste désormais à connaître la réponse du principal intéressé.

