OM – Le bilan de Denis Balbir : « André Villas-Boas a été plus que bon »

Saluant de la travail d’André Villas-Boas, Denis Balbir a été emballé par la première moitié de saison de l’Olympique de Marseille. Son bilan.

« L’OM est pour moi LA bonne surprise du début de saison. On pouvait être légitimement dubitatif quant à la réussite d’André Villas-Boas en France. Finalement, l’OM est dauphin du PSG à la trêve et le Portugais a été plus que bon dans ses choix et dans son management. Il a reconcentré tout le monde.

Avec ses joueurs, André Villas-Boas se montre très humain. A côté de ça, il est lucide sur les carences de son équipe et a beaucoup travaillé à les corriger. L’une de ses plus belles réussites est d’avoir refait de Dimitri Payet l’une des pièces centrales de l’équipe alors qu’il sortait d’une saison très compliquée.

« L’OM n’a pas clairement pas volé sa deuxième place »

Aujourd’hui, on sent qu’humainement l’équipe fonctionne bien. Les victoires aidant, le vestiaire n’a jamais semblé aussi bien vivre ces dernières saisons. Cela ressemble vraiment à une équipe épanouie, concernée et qui n’a clairement pas volé le fait de passer la trêve à la deuxième place. On a aussi eu quelques vraies bonnes surprises comme l’émergence de Nemanja Radonjic, un joueur qui était un peu oublié sous Rudi Garcia mais qui se montre décisif à chaque fois qu’il rentre cette saison.

Au moment du bilan, il ne faut pas non plus oublier d’associer Steve Mandanda à cette belle réussite. En début de saison, quand ça n’allait pas aussi bien qu’aujourd’hui, le gardien marseillais a sauvé pas mal de coups et fait gagner des points à cette équipe. Par palier, l’équipe s’est vraiment bonifiée pour arriver là où elle est. Le faire sans Florian Thauvin, cela dénote quand même d’un vrai tour de force ».