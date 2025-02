FC Barcelone : Flick relance la course au titre et adoube deux cracks, Laporta rassure pour Gavi

Revenu à quatre points du Real Madrid et à trois de l’Atlético grâce à son difficile succès contre le Deportivo Alaves (1-0), le FC Barcelone commence à nouveau à regarder devant. Hansi Flick assume.

En conférence de presse à Montjuïc, à l’issue du succès du Barça contre Alaves (1-0 but de Robert Lewandowski), Hansi Flick a confirmé que son équipe maintenait le cap dans la course à la Liga après le faux pas des Madrilènes hier sur le terrain de l’Espanyol (0-1).

« Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, regarder vers l’avant. Nous devons mettre la pression sur l’Atlético et le Real Madrid. Nous sommes dans une meilleure position qu’avant le début de la journée. C’était difficile pour nous mais nous avons bien répondu à la pression face à une équipe, Alavés, qui sait très bien défendre », note l’Allemand.

Hansi Flick a également salué le bon match de Frenkie De Jong, qui revient bien de sa grave blessure (« il a confiance en son jeu et je pense qu’il est très bon avec le ballon ») ainsi que de Lamine Yamal, qu’il qualifie de « génie » : « C’est fantastique de l’avoir au Barça. Il est spectaculaire à chaque match. Je l’aime ».

De son côté, le président Joan Laporta s’est voulu rassurant concernant Gavi, sorti sur blessure après un choc… et surtout victime d’une grosse frayeur : « Gavi va bien, je viens de lui parler. C’était un coup très dur et il voulait continuer à jouer, c’est ce qu’il m’a dit. C’était un incident surprise, mais les fans de Barcelone peuvent être rassurés. » Victime d’un traumatisme crânien, le milieu de terrain des Blaugranas a quand même pu quitter l’hôpital et rentrer chez lui selon le communiqué officiel du club.

LATEST NEWS | During this afternoon's match against Alavés, first-team player Gavi sustained a head injury but remained conscious. His medical tests came back normal, and he has been cleared to recover at home. He will continue to be monitored. pic.twitter.com/tQN4G8riEh