Conscient du talent de Lamine Yamal au FC Barcleone, Xabi Alonso aurait orienté le recrutement estival du Real Madrid en fonction des futures confrontations entre les deux équipes.

Le Real Madrid prépare déjà sa riposte face à la toute puissance de Lamine Yamal. Le jeune prodige du FC Barcelone, devenu en quelques mois l’un des joueurs les plus redoutés de Liga, fait l’objet d’une attention particulière à Valdebebas. Sous l’impulsion de Xabi Alonso, nouvel entraîneur merengue, un véritable plan « anti-Lamine » commence à se dessiner.

Selon Sport, l’idée est claire : orienter le mercato estival pour neutraliser la principale zone d’influence du joyau blaugrana. Pour cela, Xabi Alonso n’hésite pas à tester de nouvelles approches tactiques. Il a déjà expérimenté à plusieurs reprises un système à trois défenseurs centraux, avec Aurélien Tchouaméni repositionné dans l’axe, et des pistons latéraux capables d’assurer à la fois le repli défensif et les projections offensives. Ce système offre une plus grande flexibilité et peut être ajusté en cours de match selon les besoins. Il pourrait permettre de mieux encadrer les fulgurances de Lamine, même si d’autres clubs, comme l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des champions, ont échoué à le contenir malgré une organisation similaire.

Yamal craint Carreras

Au-delà de la tactique, le Real Madrid a aussi ciblé ses renforts en fonction de cette menace. Deux nouvelles recrues ont justement été intégrées dans ce qu’on peut appeler la « zone Lamine » : Dean Huijsen et Álvaro Carreras. Ce dernier, ancien joueur du Benfica Lisbonne, connaît déjà bien le jeune ailier catalan pour l’avoir affronté. Et avec succès. Carreras a remporté plusieurs duels directs face à lui et présente un profil défensif solide : rapide, agressif dans le bon sens du terme, et toujours collé à son adversaire. Il pourrait devenir un atout clé pour gêner les percées du nouveau numéro 10 barcelonais.

Mais c’est bien lors du premier Clásico de la saison que la véritable confrontation aura lieu. Et si Yamal poursuit sur sa lancée, le plan anti-Lamine du Real Madrid devra être aussi solide qu’ambitieux pour espérer freiner celui que toute l’Espagne annonce déjà comme une future légende.