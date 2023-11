FC Barcelone : Gavi réconforté par Xavi, Deco... et par le Real Madrid !

Gavi sera absent pour le restant de la saison après s'être blessé aux ligaments croisés avec l'Espagne. De retour au centre d'entraînement du FC Barcelone, ce mercredi, le jeune milieu a été chaleureusement accueilli par Xavi et par ses coéquipiers. "Il n'y a aucun joueur sur le marché qui puisse remplacer le travail que fait Gavi", a quant à lui soutenu Deco, alors que certains médias annoncent que le Barça s'active pour trouver un remplaçant et pense à Lo Celso (Tottenham).

Le Real Madrid a adressé un message au joueur, que voici : « Cher Pablo. Au nom de tous les membres du Real Madrid, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé mais il ne fait aucun doute que grâce à vos efforts et à votre engagement, vous apporterez à nouveau de la joie à tous les fans de football. Avec respect et admiration, un gros câlin. »

