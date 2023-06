FC Barcelone : le déménagement impacte déjà durement le club !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On l'a bien compris lorsque Lionel Messi a expliqué pourquoi il avait préféré signer à l'Inter Miami plutôt que de revenir : le FC Barcelone est toujours en proie à d'énormes problèmes économiques. Qui vont être accentués pendant toute la période où il ne pourra pas jouer au Camp Nou en raison des travaux. Pendant au moins un an, il prendra ses quartiers au stade de Montjuic, qui est trois fois plus petit. D'où une baisse des revenus liés à la billetterie attendue par les dirigeants. Mais El Mundo Deportivo révèle que les estimations les plus alarmistes ont été dépassées...