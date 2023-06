FC Barcelone : vers une retraite surprise de Luis Suarez ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

S'il est encore sous contrat avec Gremio (D1 brésilienne) jusqu'en décembre 2023 et qu'il a récemment éconduit l'Inter Miami, Luis Suarez pourrait ne pas aller au delà de cet été dans le football ! C'est en effet la bombe lâchée par le média brésilien GZH. Une bombe confirmée par Globoesporte. A 36 ans, le Pistolero aurait pris langue avec sa direction pour signifier son envie de tirer sa révérence du fait de douleurs récurrentes au genou droit dues à l'arthrose.

Le Gremio veut s'éviter un coup de trafalgar

Dans les prochains jours, une réunion est prévue entre le joueur et le conseil d'administration du Gremio pour acter la possible rupture de contrat prématurée de Luis Suarez. Face aux intérêts que l'Uruguayen continue de susciter (14 buts et 8 passes décisives cette saison!), le Gremio entend se protéger en incluant une « clause » visant à être dédommagé financièrement si Suarez revenait finalement sur sa décision.

Le Gremio veut s'éviter un coup de trafalgar

Dans les prochains jours, une réunion est prévue entre le joueur et le conseil d'administration du Gremio pour acter la possible rupture de contrat prématurée de Luis Suarez. Face aux intérêts que l'Uruguayen continue de susciter (14 buts et 8 passes décisives cette saison!), le Gremio entend se protéger en incluant une « clause » visant à être dédommagé financièrement si Suarez revenait finalement sur sa décision.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Gêné par un problème récurrent au genou droit, Luis Suarez (Gremio, 36 ans) va annoncer sa retraite sportive dans les prochains jours. Un coup de tonnerre pour le football sud-américain tant le Pistolero a marqué les esprits en Uruguay et ailleurs...

Alexandre Corboz

Rédacteur