FC Barcelone - Mercato : après Romeu, un canonnier arrive au Barça !

Futur attaquant du FC Barcelone, Vitor Roque impressionne. Auteur de 12 buts et de quatre passes décisives en 24 matchs, le Brésilien pourrait vite s'imposer au FC Barcelone. André Cury, l'agent de Vitor Roque, fait de belles promesses.

Vitor Roque pour perpétuer la lignée

Ancien responsable du recrutement en Amérique du Sud pour le FC Barcelone, André Cury est devenu agent suite à son départ du Barça. Il est aujourd'hui l'agent de Vitor Roque. André Cury a évoqué l'avenir de son poulain au FC Barcelone lors d'un entretien accordé à SPORT. L'agent déclare que Vitor Roque réussira au Barça, poursuivant ainsi l'héritage brésilien : "Il perpétuera la tradition du Barça : en 1993, c'était Romario, en 2003, Ronaldinho, en 2013, Neymar... et maintenant, en 2023, ce ne sera pas différent avec Vitor Roque." Le joueur devrait arriver à Barcelone en janvier 2024, ce qui n’est pas un souci pour André Cury : "Vitor est très calme, il n'aura aucune sorte d'anxiété. Il suit déjà des cours de catalan, il souhaite arriver en parlant catalan et espagnol. Il saura attendre le bon moment pour devenir le canon du Barça et entrer dans l'histoire." Le crack de 18 ans pourra observer Lewandowski, ce qui promet un bel avenir au FC Barcelone !

