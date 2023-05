FC Barcelone - Mercato : un échange improbable à venir cet été ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En matière de mercato, les médias espagnols ne manquent jamais d'inspiration. On l'a vu, et revu, avec le dossier Messi au FC Barcelone. Et on va le relire dans les prochaines semaines avec les innombrables rumeurs qui traînent au sein du club catalan ou encore au Real Madrid. Cette fois, cela concerne l'Atletico Madrid et son attaquant belge, Yannick Carrasco.

Selon la Cadena Ser, Xavi aimerait disposer du joueur la saison prochaine mais se retrouverait, comme souvent, confronté à des problèmes financiers. Voilà pourquoi le club catalan aurait une solution : proposer un échange à l’Atlético en laissant à disposition des Colchoneros, Ferran Torres. Pas certain que ce dernier apprécie l'information....

A suivre.