FC Barcelone - Mercato : 200 M€ à trouver, des stars sacrifiées ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce vendredi, le quotidien Sport fait le point sur le recrutement à venir du FC Barcelone. Et il semblerait que les difficultés rencontrées pendant le mois de janvier soient toujours d'actualité cet été. Le média affirme qu'il manque 200 M€ dans les caisses blaugranas pour être débarrassé du fairplay financier. Un chiffre colossal qui ne se résoudra pas avec le départ des gros salaires, débuté depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du club.

Il va falloir vendre, et bien vendre pour le FCB. Et deux joueurs sont aujourd'hui candidats au départ : Ansu Fati et Ferran Torres. Arrivé il y a un an en provenance de Manchester City moyennant 55 M€, l'attaquant n'a jamais justifié les promesses placées en lui. Et il est désormais plus souvent sur le banc que sur le terrain. Même constat pour Fati, qui ne joue pas assez à son goût. Dans son cas, c'est lui qui voudrait partir si sa situation n'évolue pas. Le Barça peut espérer récupérer plus de 100 M€ s'il vend ces deux joueurs. Il aurait alors fait la moitié du chemin...