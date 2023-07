FC Barcelone - Mercato : c'est fait pour Vitor Roque, la date de son arrivée est connue !

Fabrizio Romano a annoncé il y a quelques minutes que le FC Barcelone et l'Athletico Paranaense avaient trouvé un accord pour le transfert de Vitor Roque. Les deux clubs étaient en négociations depuis des semaines, le club brésilien ayant d'abord tenté de faire grimper les enchères vu les nombreux intérêts que suscitait son aattaquant de 18 ans. Mais ce dernier a fait savoir qu'il ne souhaitait jouer que pour les Blaugranas à l'avenir, ce qui a permis d'accélérer le processus. L'indemnité sera de 35 M€ plus 10 M€ et la durée du contrat du joueur de six ans, avec une clause de départ à un milliard.

Cependant, il faudra attendre pour voir Vitor Roque porter le maillot barcelonais. En effet, il ne rejoindra l'Europe qu'en janvier. Ce n'est pas une question d'âge, comme le Real Madrid avec Endrick, puisque Roque est déjà majeur. Simplement, la saison sud-américaine se dispute sur l'année calendaire et elle va donc s'étirer jusqu'en décembre, le championnat brésilien étant sur le point de terminer sa phase aller alors que les 8es de finale de la Copa Libertadores, pour lesquels Paranaense est qualifié, vont bientôt débuter. Il faudra donc attendre cinq mois pour que le Brésilien débarque en Europe !

