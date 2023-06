FC Barcelone - Mercato : deux nouvelles pépites en approche chez les Blaugrana !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Selon Ekrem Konur, les Blaugranas s'apprêtent à accueillir le très jeune défenseur suisse Eman Kospo (Grasshopper Zürich, 16 ans) et accélèrent aussi de manière significative pour la pépite de l'Athletico Paranaense Vitor Roque (18 ans).

Selon Fabrizio Romano, un accord a déjà été trouvé avec l'attaquant brésilien pour un salaire évolutif sur la totalité de son contrat de cinq ans. Dans les prochains jours, Joan Laporta doit rencontrer son homologue auriverde pour clôturer définitivement le deal.

Barcelona and Vitor Roque agreed salary details last week — it will be increased season by season until June 2028 and it will include bonuses based on single and team performances. ?￰゚ヤᄡ?￰゚ヌᄋ #FCB



Barça and Paranaense will speak again soon to discuss final details and seal the deal. pic.twitter.com/10lTQ6EBsl