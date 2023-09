FC Barcelone : Gündogan a trouvé son alter ego au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dans un entretien à Bild, Ilkay Gündogan est revenu sur son arrivée au FC Barcelone. "C'était un rêve d'enfance de jouer au Barça", a-t-il notamment confié. L'Allemand a aussi mis en avant le rôle joué par Xavi.

"On est très similaires"

"Son discours est juste, estime-t-il. Avant mon arrivée on a parlé plusieurs fois au téléphone. On a eu un bon feeling. On est très similaires au niveau de la personnalité. Comme joueurs aussi on se ressemble. Je pense qu'il peut m'aider à progresser encore. Il était tellement intelligent sur le terrain..."

