FC Barcelone : la future star du Barça concernée par le séisme au Maroc

Le puissant tremblement de terre qui a frappé la région de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi, présente déjà un effroyable bilan. Avec plus de 1037 morts et plus de 1 204 blessés, dont "721 sont dans un état critique", selon les chiffres parus ce samedi dans la journée.

Sortis de leurs chambres

Comme le relate le quotidien espagnol, Sport, l'équipe olympique brésilienne, dans laquelle figure le futur attaquant du FC Barcelone, Vitor Roque, se trouve actuellement au Maroc afin d'y disputer un match face à la sélection marocaine à Fes.

Toujours selon le média, les joueurs et le staff de la sélection ont tous du quitter leur hôtel et se sont retrouvés aux abords de la piscine afin de ne prendre aucun risque.

